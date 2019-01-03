Полицейский начальник поздравил коллег как «братву»

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Замначальника первого курса Карагандинской академии МВД в Казахстане оригинальной поздравил коллег с Новым годом, обратившись к ним как к «банде» и «братве». Видео обращение опубликовано в Instagram сотрудника полицейской академии.

Полицейский начальник, обращаясь к коллегам, говорит: «Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями. Присоединяюсь к словам Антибиотика. Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы — братва. Грубо говоря — банда! Процветанию Казахстану и нашим семьям. Ура, товарищи!».

В ответ коллеги дружно кричат «ура», никто из них не реагирует на сравнение полицейских со знаменитым главой криминального мира из фильма «Бандитский Петербург».

Пользователи уже высказались по поводу поздравления: многие согласились, что начальник точно назвал коллег бандой — по-другому и не скажешь. Но многие возмущены тем, что «поздравитель» позорит службу и требуют его убрать с должности.

Новогоднее поздравление уже вызвало реакцию начальства: официальный представитель МВД Алмас Садубаев сообщил о проведении служебной проверки полицейского начальника, которого вполне может ждать увольнение, пишет «Тенгри.Ньюс».

Ранее News. ruсообщал, что МВД России планирует, что весной 2019 года в силу вступит новый приказ об участковых уполномоченных. Документ должен снизить нагрузку на сотрудников.