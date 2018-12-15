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Полицейские застрелили мужчину с саблей в Брюсселе

Hatim Kaghat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Брюссельским полицейским пришлось применить табельное оружие в отношении напавшего на них мужчины, который был вооружён саблей. В итоге нарушитель был убит.

Правоохранителей вызвала пожилая пара. Супруги утверждали, что их сын 51 года угрожает им, сообщает HLN.

Прибывшие полицейские пытались обезвредить мужчину с помощью слезоточивого газа. Злоумышленник в ответ попытался ударить их саблей, и один из полицейских выстрелил в него.

Бельгиец скончался в больнице в результате полученного ранения. Никто из полицейских не пострадал.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный мужчина, вооружённый мачете, напал на покупателей супермаркета в городе Хаддерсфилд в Великобритании, где ранил трёх человек.


#полиция #бельгия
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