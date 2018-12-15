Полицейские застрелили мужчину с саблей в Брюсселе

Брюссельским полицейским пришлось применить табельное оружие в отношении напавшего на них мужчины, который был вооружён саблей. В итоге нарушитель был убит.
Правоохранителей вызвала пожилая пара. Супруги утверждали, что их сын 51 года угрожает им, сообщает HLN.
Прибывшие полицейские пытались обезвредить мужчину с помощью слезоточивого газа. Злоумышленник в ответ попытался ударить их саблей, и один из полицейских выстрелил в него.
Бельгиец скончался в больнице в результате полученного ранения. Никто из полицейских не пострадал.
Ранее News.ru писал о том, что неизвестный мужчина, вооружённый мачете, напал на покупателей супермаркета в городе Хаддерсфилд в Великобритании, где ранил трёх человек.