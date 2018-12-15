Полицейские застрелили мужчину с саблей в Брюсселе

https://news.ru/storage/news/d6a9b684ca9dff749b5b7db0427e36ad/90592886-634f-47f6-9777-7a9f4cc45d1d_850.jpg Hatim Kaghat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюссельским полицейским пришлось применить табельное оружие в отношении напавшего на них мужчины, который был вооружён саблей. В итоге нарушитель был убит.

Правоохранителей вызвала пожилая пара. Супруги утверждали, что их сын 51 года угрожает им, сообщает HLN.

Прибывшие полицейские пытались обезвредить мужчину с помощью слезоточивого газа. Злоумышленник в ответ попытался ударить их саблей, и один из полицейских выстрелил в него.

Бельгиец скончался в больнице в результате полученного ранения. Никто из полицейских не пострадал.

Ранее News.ru писал о том, что неизвестный мужчина, вооружённый мачете, напал на покупателей супермаркета в городе Хаддерсфилд в Великобритании, где ранил трёх человек.