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Полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой

Chen Yichen/imago stock/Global Look Press

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Переговоры между главой МВД Франции Кристофом Кастанером и тремя профсоюзами полицейских завершились соглашением по увеличению зарплат стражам порядка. Это произошло после двух дней забастовок работников полиции.

«Договорённость открывает путь к улучшению условий труда полицейских и повышению его оплаты», — цитирует Кастанера радиостанция Franceinfo.

С начала 2019 года месячная зарплата полицейских и жандармов будет повышена на €40.

Профсоюзы работников полиции приветствовали это решение, отметив, что данная сумма прибавки в дальнейшем будет постепенно увеличиваться и к концу 2019 года достигнет в среднем €120 для рядовых полицейских и €150 для командного состава.

Новая мера при этом отменяет объявленную ранее Кастанером одноразовую годовую премию полицейским и жандармам в размере €300.

Чашу терпения стражей порядка, выражавших недовольство условиями труда и уровнем зарплаты на протяжении нескольких лет, переполнили тяжёлый период ноября и декабря, когда полицейским и жандармам пришлось противостоять участникам протестов «жёлтых жилетов».

Решающее значение на исход переговоров оказала массовая забастовка французских полицейских, которые закрывали комиссариаты и выезжали по вызовам только в случае чрезвычайных ситуаций. Работники пограничной полиции поддержали акцию протеста, искусственно создав 19 декабря длинные очереди на паспортном контроле в парижских аэропортах Орли и Руасси — Шарль де Голль.

Как писал ранее News.ru, премьер-министр Франции Эдуар Филипп завил о готовности рассмотреть требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы. По его мнению, референдумы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной важности, — «хороший инструмент демократии».


#Франция #полиция #зарплата #забастовка #профсоюзы
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