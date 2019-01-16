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Пользователи соцсетей нашли причину депрессии Скрипаля

I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британское издание Daily Mirror в своей очередной статье, посвященной экс-полковнику ГУ Минобороны, более известного как ГРУ, Сергею Скрипалю, сообщило, что он пребывает в депрессии и продолжает оставаться под наблюдением врачей. Российские пользователи соцсетей предполагают, что это связано с его дочерью Юлией.

Россияне решили, что родственников держат отдельно друг от друга, хотя британские СМИ утверждают обратное. По мнению пользователей, спецслужбы удерживают дочь экс-разведчика, чтобы исключить возможность его бегства в другую страну и обеспечить молчание относительно истинных организаторов инцидента в Солсбери.

Часть юзеров и вовсе предполагает, что на самом деле Сергея Скрипаля уже нет в живых. Тем более, что и у родственников бывшего полковника начали возникать сомнения в его здравии. В частности, племянница неоднократно жаловалась на то, что он уже в течение долгого времени не выходит на связь с близкими, сообщает New Inform.

Ранее посольство РФ в Великобритании раскритиковало сообщения британских СМИ о жизни Скрипалей после инцидента, назвав их домыслами. По мнению дипломатов, экс-полковника и его дочь удерживают в стране насильственно.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #ДЕЛОСКРИПАЛЕЙ #СМИ #соцсети
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