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Пользователи Сети разоблачили секрет съезда партии Тимошенко

Юлия Тимошенко vk.com/tymoshenko1960

Юлия Тимошенко

в мире [ версия для печати ]

Пользователи Сети раскрыли секрет народной популярности лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Оказалось, что ярые поклонники политика являются подставными людьми.

Доказательством постановочной «любви» народа к Тимошенко стала видеозапись, опубликованная на YouTube, на кадрах которой запечатлены некие люди, показывающие людям, пришедшим на съезд «Батькивщины», когда надо аплодировать, а в какой момент начинать размахивать миниатюрными государственными флажками и радостно кричать.

«Бурные аплодисменты. А ну агитируем людей хлопать. Быстро!» — приводит слова аниматора автор видеоролика.

Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков. Сама же Тимошенко в ходе съезда партии заявила, что в случае её избрания президентом Украины подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.


#украина #выборы #ЮлияТимошенко
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