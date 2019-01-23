Пользователи Сети разоблачили секрет съезда партии Тимошенко

https://news.ru/storage/news/1a414f69e3a57f6cc3f4f1c2552e5706/b9febcd6-74c0-4c79-9beb-4643ef075920_850.jpg vk.com/tymoshenko1960

Юлия Тимошенко

Пользователи Сети раскрыли секрет народной популярности лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Оказалось, что ярые поклонники политика являются подставными людьми.

Доказательством постановочной «любви» народа к Тимошенко стала видеозапись, опубликованная на YouTube, на кадрах которой запечатлены некие люди, показывающие людям, пришедшим на съезд «Батькивщины», когда надо аплодировать, а в какой момент начинать размахивать миниатюрными государственными флажками и радостно кричать.

«Бурные аплодисменты. А ну агитируем людей хлопать. Быстро!» — приводит слова аниматора автор видеоролика.

Ранее News.ru писал о том, что Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом на очередных выборах президента Украины. Видеообращение в поддержку Тимошенко записал также экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Слова одобрения высказали и ряд европейских политиков. Сама же Тимошенко в ходе съезда партии заявила, что в случае её избрания президентом Украины подаст в отставку, если не продемонстрирует результаты своей работы через 100 дней.