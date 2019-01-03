Пользоваться услугами проституток запретили в Израиле

https://news.ru/storage/news/e8e708b436e975ad6c15ce9d96d609aa/b8b56aad-1cef-4b00-9926-466e582c7150_850.jpg Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Парламент Израиля принял во втором и третьем чтениях проект закона о запрете на пользование сексуальными услугами. Таким образом, в стране появляется наказание для клиентов публичных домов.

Гражданам и туристам, согласно законопроекту, нельзя как непосредственно пользоваться услугами секс-работников и работниц, так и посещать места, где их оказывают. При этом в документе нет никаких ограничений для самих людей, занимающихся подобной работой, сообщает NEWSru.co.il.

Штраф за нарушение закона будет составлять 2 тыс. шекелей за первый зафиксированный случай и 4 тыс. за второй. Есть ситуации, в которых преступление будет квалифицироваться как уголовное. Тогда штраф может достигать 75 тыс. шекелей.

Сотрудники полиции, согласно проекту, могут призывать к ответственности всех людей, находящихся в запрещённом месте. Они не должны выяснять степень вины или обстоятельства.

Ранее, как сообщал News.ru, салон специфических услуг был обнаружен в элитном районе Москвы. Полицейские, которые нагрянули в заведение, обнаружили, что под видом массажа девушки занимались с мужчинами сексом за деньги.