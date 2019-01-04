Пол Уилан запросил поддержку у посольств четырёх стран

https://news.ru/storage/news/88c81da00c62a1d0dbeb77ea647172f7/2b1030ed-526e-4e87-95e5-8df56f973fb3_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Американец Пол Уилан, задержанный сотрудниками ФСБ в Москве по обвинению в шпионаже, запросил поддержку у всех четырёх стран, гражданином которых он является.

Ранее стало известно, что у шпиона есть канадское, британское и ирландское гражданство. По данным СМИ, родители задержанного — британцы, перебравшиеся в Канаду. В то же время ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть корни этой нации как минимум в третьем поколении, отмечает RTE.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.