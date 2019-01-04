Пол Уилан оказался гражданином Британии

https://news.ru/storage/news/01e1bc72724f2f4312c4ac89a2d1a7ba/5c14c5e0-a065-42fa-a834-fc1eaa3f26ab_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арестованный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании. Сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы сообщить об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.

Как заявил представитель МИД Великобритании, «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу, после того как получили просьбу об оказании помощи», пишет The Times.

Как сообщал ранее News.ru, ранее МИД Канады косвенного подтвердил, что замешанный в шпионском скандале американец имеет и канадское гражданство. Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.