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Пол Уилан оказался гражданином Британии

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Арестованный в России по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании. Сотрудники посольства США в Москве связались с британскими коллегами, чтобы сообщить об аресте Уилана и его статусе гражданина Соединённого Королевства.

Как заявил представитель МИД Великобритании, «сотрудники ведомства запросили консульский доступ к задержанному в России британцу, после того как получили просьбу об оказании помощи», пишет The Times.

Как сообщал ранее News.ru, ранее МИД Канады косвенного подтвердил, что замешанный в шпионском скандале американец имеет и канадское гражданство. Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.


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