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Польский митрополит отказался признавать ПЦУ

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею, в котором отказался признавать недавно созданную Автокефальную поместную православную церковь Украины.

Он подчеркнул, что польская церковь выступает за принципиальное соблюдение канонических норм церковной жизни. Согласно им, статус автокефалии может быть предоставлен, только если в одной стране существует одна церковь. На Украине же сейчас существует несколько «раскольнических церковных групп». Дискуссию об автокефалии можно начинать только после их покаяния и возвращения в лоно канонической церкви, отметил священнослужитель.

По мнению предстоятеля, объединительный собор, прошедший на Украине в декабре, не только не устранил проблему, но усилил её и привнёс в общество наряду с церковными ещё и социально-политические «болезненные явления».

Глава польской церкви добавил, что снимать запрет в служении с лидера бывшего Киевского патриархата Филарета (Денисенко) может только тот, кто его налагал.

«Во всяком случае, у Филарета и его последователей мы не видели раскаяние, покаяние, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства», — говорится в письме, опубликованном на сайте УПЦ.

Ранее News.ru сообщил о том, что против новой церкви Украины выступила и Белорусская православная церковь. На общем собрании Минской епархии ПЦУ была признана раскольническим сообществом.


#украина #церковь #польша
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