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Польша выдала украинцам на треть меньше виз

Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Польские консульства на Украине в 2018 году выдали украинцам 876 064 визы. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось почти на треть.

Консульство Польши во Львове выдало почти 278 тыс. виз (31,7%), в Луцке — 179 тыс. (20%), в Харькове — более 145 тыс. (16,6%), а меньше всего виз выдано в Киеве и Одессе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на МИД Польши.

По сравнению с 2017 годом количество выданных виз уменьшилось на 240 тыс. — это связано с введением в 2017 году безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС.

Ранее News.ru писал, что власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей ещё 45 стран. В основном это европейские страны, в частности, Италия, Австрия, Великобритания и Норвегия. Сделан безвизовый режим для канадцев и новозеландцев. Эти страны должны были получить въезд в бывшую советскую республику без оформления виз в 2021 году, но власти Узбекистана решили ускорить процесс для привлечения туристов.


#украина #польша
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