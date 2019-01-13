Польша выдала украинцам на треть меньше виз

https://news.ru/storage/news/66834e46e8acfeed432f1401d1fbbb79/22b4e6a2-0a8a-4c2f-92b0-b8fca1ba6d0f_850.jpg Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские консульства на Украине в 2018 году выдали украинцам 876 064 визы. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось почти на треть.

Консульство Польши во Львове выдало почти 278 тыс. виз (31,7%), в Луцке — 179 тыс. (20%), в Харькове — более 145 тыс. (16,6%), а меньше всего виз выдано в Киеве и Одессе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на МИД Польши.

По сравнению с 2017 годом количество выданных виз уменьшилось на 240 тыс. — это связано с введением в 2017 году безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС.

Ранее News.ru писал, что власти Узбекистана решили сделать безвизовый режим для жителей ещё 45 стран. В основном это европейские страны, в частности, Италия, Австрия, Великобритания и Норвегия. Сделан безвизовый режим для канадцев и новозеландцев. Эти страны должны были получить въезд в бывшую советскую республику без оформления виз в 2021 году, но власти Узбекистана решили ускорить процесс для привлечения туристов.