Польша объявила тендер на канал через Балтийскую косу

https://news.ru/storage/news/5aaed5a67157e2be38394fe471d3fd1c/915dd883-53c3-4bc7-8a3c-c3b67da75d5d_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Власти Польши объявили тендер на строительство канала через Балтийскую косу, заявил министр морского хозяйства и судоходства страны Марек Грубарчик. По его словам, это очень важный день для Варшавы.

Чиновник отметил, что на строительство получены все необходимые разрешения. Он рассчитывает на завершение тендера в течение трёх месяцев.

Балтийская коса — полоса суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Судоходный пролив отгораживает косу от материка только в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что проект строительства морского канала через Балтийскую (или Вислинскую) косу важен для независимости и суверенитета республики. Проект, по мнению политика, должен показать, что «времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, завершились».