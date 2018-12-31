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Польша объявила тендер на канал через Балтийскую косу

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look press

в мире [ версия для печати ]

Власти Польши объявили тендер на строительство канала через Балтийскую косу, заявил министр морского хозяйства и судоходства страны Марек Грубарчик. По его словам, это очень важный день для Варшавы.

Чиновник отметил, что на строительство получены все необходимые разрешения. Он рассчитывает на завершение тендера в течение трёх месяцев.

Балтийская коса — полоса суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Судоходный пролив отгораживает косу от материка только в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что проект строительства морского канала через Балтийскую (или Вислинскую) косу важен для независимости и суверенитета республики. Проект, по мнению политика, должен показать, что «времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, завершились».


#строительство #канал #тендер #польша
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