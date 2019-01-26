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Премьер Польши: невозможно остановить «Северный поток — 2»

Nord Stream 2/Axel Schmidt

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что уже не получится помешать строительству «Северного потока — 2».

Польский политик пояснил, что строительство газопровода невозможно остановить, так как Россия и Германия являются мировыми державами. Кроме того, он назвал реализацию проекта «эгоистичной».

«Мы считаем, что это противоречит европейским правилам. Мы также считаем, что это противоречит гарантиям безопасности для Украины и для Польши», — заявил премьер в интервью изданию Interia.

Как писал News.ru, отказ Европы от российского газа будет «экономическим самоубийством». Об этом заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф. Он также заявил, что европейский бизнес не считает правильным шагом возможное введение санкций против «Северного потока — 2». Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не на переговорах с США, отметил Шауфф. Американские санкции наносят ущерб не только России, но бьют и по европейцам как основному торгово-экономическому партнёру, считает глава АЕБ.


#северныйпоток-2 #ГАЗ #европа #польша
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