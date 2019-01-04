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Польша перестала считать Дональда Туска своим человеком

Дональд Туск (справа) Pool Daina Le Lardic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Туск (справа)

в мире [ версия для печати ]

Переназначение Дональда Туска на пост председателя Европейского союза противоречит интересам Варшавы и является сомнительным с точки зрения этики, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Политик назвал соотечественника представителем скорее Берлина, нежели родной страны, пишет Polska Times.

«За несколько часов до саммита об избрании Туска объявила в ходе выступления в Бундестаге [канцлер ФРГ] Ангела Меркель. Выглядело так, как будто он был представителем Германии, хотя и, возможно, неформальным», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Польша выдвигала на руководящий пост в ЕС Яцека Сариуш-Вольского, кандидатуру Туска в 2017 году поддерживала председательствовавшая тогда в Евросоюзе Мальта.

По словам Чапутовича, для Варшавы важно не допустить распространения мнений о том, что Дональд Туск способен отстаивать интересы Польши на международном уровне.

Ранее News.ru сообщал о страхе главы Евросовета перед большой войной в Европе. Туск опасается, что события, спровоцировавшие начало Первой мировой войны, могут повториться. Он отметил, что действия некоторых современных европейских политиков, как и их предшественников в 1914 году, говорят о том, что они «не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий».


#евросоюз #польша #варшава #ДональдТуск
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