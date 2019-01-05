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Поклонская назвала нацистской новую церковь Украины

Наталья Поклонская Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Поклонская

в мире [ версия для печати ]

Свобода вероисповедания закончилась с подписанием Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса (указа) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Такое мнение высказала депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Она сочла произошедшее заранее спланированным «междусобойчиком».

Участниками религиозного заговора парламентарий назвала президента страны Петра Порошенко, председателя Верховной рады Андрея Парубия, а также Вселенского патриарха Варфоломея и митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

«К сожалению, можно констатировать, что свободы вероисповедания на Украине больше нет», — написала политик на своей странице в Facebook.

При этом новую церковь она назвала нацистской религиозной организацией Украины, а сам факт подписания томоса — началом официального разграбления приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве.


#украина #натальяпоклонская #автокефалия #церковныйраскол #пцу
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