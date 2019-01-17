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Похищенный в Буркина-Фасо канадец найден мёртвым

Remi Zoeringre/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Гражданин Канады Кирк Вудмэн, похищенный 15 января из лагеря геологов в области Сахель на севере страны, найден мёртвым.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на лагерь специалистов по золоторазведке, который располагается рядом с малийской границей, передаёт CTV News.

Как писал News.ru, в начале января злоумышленники застрелили нескольких жителей деревни, включая местного старейшину и его сына. Общие потери мирных граждан оцениваются в шесть человек. В ответ односельчане убили семь представителей народа фульбе.


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