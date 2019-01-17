Похищенный в Буркина-Фасо канадец найден мёртвым

https://news.ru/storage/news/769d30f52d41473539d4d6ba4847ae40/238419dc-a340-4b63-8fdf-45aec3467399_850.jpg Remi Zoeringre/Global Look Press

Гражданин Канады Кирк Вудмэн, похищенный 15 января из лагеря геологов в области Сахель на севере страны, найден мёртвым.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на лагерь специалистов по золоторазведке, который располагается рядом с малийской границей, передаёт CTV News.

Как писал News.ru, в начале января злоумышленники застрелили нескольких жителей деревни, включая местного старейшину и его сына. Общие потери мирных граждан оцениваются в шесть человек. В ответ односельчане убили семь представителей народа фульбе.