Специального корреспондента издания «Коммерсант» Владимира Соловьёва задержали в аэропорту Тбилиси сотрудники пограничной полиции Грузии, которые потребовали от него вылететь обратно в Москву ближайшим рейсом.
На пограничном контроле журналист провёл около трёх часов. После этого ему вернули документы и попросили покинуть Грузию. Причину отказа во въезде полицейские не объяснили, сообщается на
Как ранее писал News.ru, МИД РФ порекомендовал россиянам, которые в настоящее время находятся в Грузии, не посещать людные места, чтобы не попасть в эпицентр массовых волнений. Накануне при разгоне протестующих в Тбилиси пострадали более 300 человек, в числе которых были и представители СМИ.