https://static.news.ru/photo/7ac0ae20-9435-11e9-8d98-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специального корреспондента издания «Коммерсант» Владимира Соловьёва задержали в аэропорту Тбилиси сотрудники пограничной полиции Грузии, которые потребовали от него вылететь обратно в Москву ближайшим рейсом.

На пограничном контроле журналист провёл около трёх часов. После этого ему вернули документы и попросили покинуть Грузию. Причину отказа во въезде полицейские не объяснили, сообщается на сайте издания.

Как ранее писал News.ru, МИД РФ порекомендовал россиянам, которые в настоящее время находятся в Грузии, не посещать людные места, чтобы не попасть в эпицентр массовых волнений. Накануне при разгоне протестующих в Тбилиси пострадали более 300 человек, в числе которых были и представители СМИ.