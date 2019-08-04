https://static.news.ru/photo/5a79e0da-b6a6-11e9-b655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новое уголовное дело могут возбудить против экс-президента Украины Петра Порошенко. Оно связано с его поездкой на Мальдивы. Как заявил бывший замглавы администрации лидера Андрей Портнов, экс-глава Незалежной летал на острова по липовым документам.

В понедельник мы зарегистрируем новое заявление — об организации Порошенко в январе 2018 года незаконной переправки через границу группы лиц во время вылета на Мальдивские острова по чужим паспортам, — написал он в своём Telegram-канале .

По его словам, он намерен ходатайствовать о допросе сотрудников аэропорта, водителей, пограничников и таможенников. Портнов не исключил, что на используемые в той поездке документы может быть оформлена зарубежная собственность бывшего украинского лидера.

Порошенко, несмотря на запрет двойного гражданства для украинцев, имеет подданство сразу пяти стран. Экс-глава сделал себе несколько удостоверяющих документов на разные имена ещё в 1996 году.

Ранее News.ru писал, что бывший президент отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. По некоторым данным, он направился в Объединённые Арабские Эмираты, тогда как его супруга вылетела в Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.