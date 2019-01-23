Поездка в Россию была последней для саудовского короля

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Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд

Эксперты гадают об отказе престарелого Салмана путешествовать за рубеж

С того момента, как саудовский король Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд взял в 2015 году бразды правления в свои руки, он неустанно участвовал в различных зарубежных поездках, направленных, с одной стороны, на укрепление региональных связей, с другой — на сохранение взаимопонимания с глобальными игроками. Однако за последние годы Хранитель двух святынь не был замечен ни в одном подобном вояже: причиной называют ухудшающееся состояние его здоровья. Монарх страдает от деменции и не в состоянии вспомнить даже то, жив ли Муаммар Каддафи.

В экспертной среде наблюдают снижение дипломатической активности короля Салмана: он прекратил выезды за границу. В 2016 году монарх отправился в турне по государствам Персидского залива, в 2017 году он участвовал в вояже длиной почти месяц по Юго-Восточной и Восточной Азии. Однако в настоящее время, когда практически вся политическая власть сосредоточена в руках его сына — наследного принца Мухаммеда, глава правящего дома отказался от всяческих визитов, даже в арабские страны. Как обращают внимание наблюдатели, последним визитом короля Салмана была поездка в Россию в 2017 году.

Тогда, согласно сайту Кремля, с президентом РФ Владимиром Путиным был обсужден «широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества», увеличение интенсивности двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Интересно другое: Салман почти не покидал пределы королевства после визита в Россию. Он даже не провел традиционный летний «отпуск» в Марокко. Внезапное прекращение зарубежных поездок вызывает вопрос: что случилось с главой правящего дома? Как предполагают те, кто следит за жизнью королевской семьи, король Салман находится на ранней стадии деменции, и со временем его состояние, безусловно, только ухудшится. После убийства журналиста Джамаля Хашогги, известного своими откровениями о «внутренней кухне» саудовского правящего дома, узнать детали того, что происходит в Эр-Рияде, значительно сложнее. Особенно с учетом того, что на состоянии здоровья короля любят спекулировать иранские СМИ. Но некоторые данные о здоровье Салмана все-таки всплывают наружу. Kremlin Pool/Global Look Press Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд и Владимир Путин

Официальные лица Саудовской Аравии, как известно, пытаются отрицать то, что монарх болен или испытывает какие-либо затруднения в связи с преклонным возрастом. Тем не менее, спекуляции на том, в каком именно психическом состоянии здоровья он находится, остановить сложно. Например, публичные выступления короля стали значительно короче. Так, его последнее обращение к жителям королевства длилось всего восемь минут. Встречи с зарубежными высокопоставленными лицами также стали более краткими по продолжительности и более бедными по своему содержанию. Как говорят, недавно король спросил делегатов из Ливии о состоянии здоровья Муаммара Каддафи, после чего его помощники были вынуждены попросту прервать встречу. Учитывая ухудшающееся здоровье Хранителя двух святынь, можно сделать вывод, что если ему и придется совершать зарубежные поездки, то только ради того, чтобы поправить свое здоровье.

Не исключено, причины отказа Салмана путешествовать связаны и с внутренней политикой. Последний визит монарха за границу произошел как раз до того, как кронпринц затеял «чистки» внутри Саудовской Аравии, объяснив это желанием победить в стране коррупцию. Этот скандал был расценен СМИ и экспертами как попытка Мухаммеда укрепить власть и оказать давление на потенциальных политических оппонентов. Естественно, внутри высших эшелонов власти потенциал протеста против действий наследного принца со временем только вырос. Взять только дело того же Хашогги, которое едва не поссорило королевство с главным союзником — Соединёнными Штатами — и значительно повлияло на приток инвестиций в Эр-Рияд. Возможно, король понимает, что во время его отъезда в королевстве может произойти нечто непоправимое с точки зрения устойчивости государственной власти. Присутствие короля, как обращают внимание аналитики, также добавляет легитимности политическим решениям кронпринца Мухаммеда. Есть и другое объяснение отказу короля от поездок: только он может контролировать наследника престола и следить за тем, чтобы он никого не посадил и не растворил в кислоте.