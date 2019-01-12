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«Поездка в Америку» получит продолжение

Кадр из фильма «Поездка в Америку» Paramount Pictures

Кадр из фильма «Поездка в Америку»

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Актёр Эдди Мёрфи анонсировал съёмки сиквела культового фильма «Поездка в Америку». Работой над фильмом займётся киностудия Paramount Pictures. 

Режиссёром выступит Крэйг Брюэр, в прошлом снявший фильм «Стон чёрной змеи». Во второй части также снимется и Арсенио Холл, сыгравший в оригинальном фильме помощника принца Акима.

По сюжету африканский принц Аким снова отправляется в США. В этот раз — на поиски своего сына и потенциального наследника престола.

«После многих лет ожидания я взволнован тем, что "Поездка в Америку 2" действительно состоится», — поделился Эдди Мёрфи.

Ранее News.ru писал о том, что Мэри Остин — бывшая возлюбленная солиста группы Queen Фредди Меркьюри — получила за фильм «Богемская рапсодия» $51,4 млн. По завещанию после смерти музыканта она получает половину доходов от произведений с его авторством.


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