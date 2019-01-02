Поезд врезался в столб в Каталонии

https://news.ru/storage/news/8de1cd50242de742b9e223947a76afaa/dbf0d56b-8f5c-40e8-ab24-9b7f93d831b3_850.jpg Jesus Merida/Global Look Press

Шесть человек пострадали в результате инцидента, который произошёл на железнодорожной станции Сант-Адриа в испанской Каталонии. Там поезд врезался в столб.

Ограничитель был установлен в конце тупиковой линии. Однако поезд по невыясненной пока причине не остановился перед ним.

Травмы получил и машинист состава. Он и ещё несколько человек госпитализированы, сообщает РИА Новости. В общей сложности пострадали 16 человек.

Из-за инцидента приостановлено движение по двум железнодорожным линиям.

Ранее News.ru писал, что несколько человек погибли в результате резкого торможения поезда в Дании. Поезд был вынужден экстренно остановиться после столкновения с фрагментом крыши, который сорвался с проходившего мимо состава.