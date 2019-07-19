https://static.news.ru/photo/0b0a5bfa-aa04-11e9-9027-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Мужчина, устроивший пожар в Kyoto Animation, заявил, что решил таким образом отомстить студии за кражу сюжета произведения.

В результате инцидента погибли 33 человека. Это самое большое количество жертв пожара в Японии с 1989 года, пишет « Свободная пресса ».

Виновник происшествия в настоящее время находится в больнице вместе с другими пострадавшими в результате пожара. За умышленный поджог ему грозит наказание вплоть до высшей меры, сообщает The Japan Times .

Ранее News.ru писал, что пожарные потратили пять часов на тушение возгорания в аниме-студии. В общей сложности в ней находились 70 человек, из которых от огня пострадали 36 человек.