Фото: Xinhua/Global Look Press

Мужчина, устроивший пожар в Kyoto Animation, заявил, что решил таким образом отомстить студии за кражу сюжета произведения.

В результате инцидента погибли 33 человека. Это самое большое количество жертв пожара в Японии с 1989 года, пишет «Свободная пресса».

Виновник происшествия в настоящее время находится в больнице вместе с другими пострадавшими в результате пожара. За умышленный поджог ему грозит наказание вплоть до высшей меры, сообщает The Japan Times.

Ранее News.ru писал, что пожарные потратили пять часов на тушение возгорания в аниме-студии. В общей сложности в ней находились 70 человек, из которых от огня пострадали 36 человек.

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