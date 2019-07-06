https://static.news.ru/photo/9c6e1d4e-a021-11e9-9779-fa163e074e61_1024.jpg Канкун Фото: Nico Mazzanti/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Мексики задержали в аэропорту Канкуна 10 граждан России, сообщили в посольстве РФ в Мехико.

Все они будут депортированы из страны 6 июля, передаёт РИА Новости сообщение дипмиссии. Четверым предоставили билеты на рейс авиакомпании Nordwind, двоим — Air France. Ещё четыре человека в настоящий момент не знают, каким перевозчиком полетят.

Представители местной миграционной службы считают, что паспорта задержанных могут быть поддельными. Четверо туристов с российскими документами приехали из Узбекистана, троим запрещено посещать страну, а ещё у троих профиль не соответствует туристическому.

Дипломаты отметили, что не имеют права вмешиваться в миграционные решения местных властей.

Ранее News.ru писал, что власти Мексики задержали в аэропорту Канкуна группу граждан России. В воздушной гавани им сообщили, что у миграционной службы есть претензии в их адрес.