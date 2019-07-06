Сотрудники правоохранительных органов Мексики задержали в аэропорту Канкуна 10 граждан России, сообщили в посольстве РФ в Мехико.
Все они будут депортированы из страны 6 июля, передаёт
Представители местной миграционной службы считают, что паспорта задержанных могут быть поддельными. Четверо туристов с российскими документами приехали из Узбекистана, троим запрещено посещать страну, а ещё у троих профиль не соответствует туристическому.
Дипломаты отметили, что не имеют права вмешиваться в миграционные решения местных властей.
Ранее News.ru писал, что власти Мексики задержали в аэропорту Канкуна группу граждан России. В воздушной гавани им сообщили, что у миграционной службы есть претензии в их адрес.