Великобритания сформирует подразделение по борьбе с киберугрозами, которое займётся воздействием на общественное мнение и противников Соединённого Королевства.
По некоторым данным, Шестая дивизия британской армии будет реагировать на «атаки» в соцсетях и организовывать аналогичные нападения в ответ.
Как рассказал командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс, полномочия нового подразделения будут находиться «выше и ниже порога обычного конфликта», чтобы оказать противодействие «пагубной деятельности», которую якобы ведёт российская сторона, а также «угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГ (запрещённая в РФ организация)».
Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся всё более размытыми, — отметил он.
По его мнению, армия должна уметь адаптироваться и развиваться как боевая сила.
Командовать Шестой дивизией будет глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер, передаёт
Как писал News.ru, ранее основатель Bellingcat, британский журналист Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры могут быть связаны с кибератаками на исследовательскую группу проекта.