https://static.news.ru/photo/557ded60-b458-11e9-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Великобритания сформирует подразделение по борьбе с киберугрозами, которое займётся воздействием на общественное мнение и противников Соединённого Королевства.

По некоторым данным, Шестая дивизия британской армии будет реагировать на «атаки» в соцсетях и организовывать аналогичные нападения в ответ.

Как рассказал командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс, полномочия нового подразделения будут находиться «выше и ниже порога обычного конфликта», чтобы оказать противодействие «пагубной деятельности», которую якобы ведёт российская сторона, а также «угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГ (запрещённая в РФ организация)».

Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся всё более размытыми, — отметил он.

По его мнению, армия должна уметь адаптироваться и развиваться как боевая сила.

Командовать Шестой дивизией будет глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер, передаёт Telegraph .

Как писал News.ru, ранее основатель Bellingcat, британский журналист Элиот Хоггинс заявил, что российские хакеры могут быть связаны с кибератаками на исследовательскую группу проекта.