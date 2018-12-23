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Подозреваемый в атаке на Charlie Hebdo заключён под стражу

Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

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Радикального исламиста Питера Шерифа из окружения братьев Куаши, которые напали на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo, поместили под стражу во Франции.

По словам главы МВД Кристофа Кастанера, операция прошла под руководством сил безопасности страны.

Он также отметил эффективность действий правоохранителей Франции и международных обменов, благодаря которым преступник был арестован.

Глава МВД подчеркнул, что Шериф обязан ответить за свой поступок.

Ранее News.ru писал, что власти Джибути арестовали 36-летнего Петера Шерифа из близкого окружения братьев Куаши. Уроженец Парижа считается активным участником джихадистской сети Buttes-Chaumont. После вторжения США в Ирак он присоединился к запрещённой в России террористической группировке «Аль-Каида». В конце 2004 года в городе Фаллуджа был взят в плен американскими военными.

Вооружённая атака на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo произошла 7 января 2015 года. В ходе нападения на офис были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемых в совершении преступления братьев Саида и Шерифа Куаши уничтожил спецназ.


#Франция #атака #МВД #журнал #CharlieHebdo
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