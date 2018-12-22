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Подозреваемых по делу о дронах в аэропорту Гатвик задержали

UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сассекская полиция задержала двух человек, которые подозреваются в причастности к запуску беспилотников в районе аэропорта Гатвик.

По данным полицейского подразделения, аресты прошли в рамках расследования криминального использования дронов, в связи с которым нарушилась работа аэропорта.

Ранее News.ru писал, что Гатвик закрылся в ночь с 19 на 20 декабря из-за двух дронов, неожиданно появившихся над аэродромом. Первый раз их заметили около 21:00 возле взлётно-посадочной полосы, затем они прилетали и улетали ещё несколько раз. Прибегнуть к вмешательству вооружённой полиции администрация аэропорта была вынуждена после 24 часов хаоса.


#аэропорт #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #беспилотники #дроны
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