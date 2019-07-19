https://static.news.ru/photo/fca9175e-ab9d-11e9-b1d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Грузинская полиция вновь задержала гражданку Украины Юлию Сусляк, хотя Тбилисский городской суд 19 июля выпустил её на свободу. Женщину подозревают в торговле детьми.

Её могли задержать, когда она возвращалась на поезде из Баку в столицу республики. Около города Гардабани (край Квемо Картли) силовики остановили состав, вывели из вагона фигурантку и увезли в неизвестном направлении, сообщил адвокат Зураб Тодуа во время эфира телеканала « Рустави 2 ».

По указанию конкретных прокуроров Генеральной прокуратуры Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани сотрудники МВД <...> без всяких правовых оснований похитили Юлию Сусляк. Её местонахождение до сих пор не известно, — объяснил ситуацию юрист.

В пресс-службе Генпрокуратуры Грузии журналистам заявили, что не имеют отношения инциденту, добавив, что дело украинки передано Киеву и больше не находится под юрисдикцией Тбилиси.

Сусляк задержали в апреле 2019 года, обвинив в торговле детьми. Женщина собиралась выехать в Абхазию. Семеро малышей родились в течение одного года от суррогатных матерей.

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