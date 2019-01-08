USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent58.25 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C20:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Подозреваемому в убийстве Хиллига предъявлено обвинение

Jannis Grosse/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Прокуратура города Хемница предъявила обвинение сирийцу в непредумышленном убийстве 35-летнего гражданина Германии, которое было совершено в августе 2018 года. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

Алау С., в частности, обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Даниэлю Хиллигу, которые привели к его смерти, а также в покушении на убийство Дмитрия М. и нанесении ему опасных телесных повреждений.

В сообщении прокуратуры говорится, что сириец действовал вместе с гражданином Ирака Фархадом Р. А. Будучи вооружёнными ножами, они вступили в перепалку с Даниэлем Х. и Дмитрием М.

В ходе неё сириец нанёс четыре ножевых ранения Даниэлю в область груди и одно в плечо, а также одно — в спину Дмитрию.

Гражданину Ирака удалось скрыться. Он до сих пор находится в международном розыске.

После новостей об убийстве в городе прошли митинги против миграционной политики властей, некоторые закончились столкновениями с полицией и задержаниями.

1 октября в Германии задержали участников неонацистского общества «Революция Хемниц». Они подозреваются в нападении на иностранцев, а также в планировании атак на инакомыслящих, писал News.ru.


#германия #убийство #мигранты
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
ФРГ накрывает волна ультраправого терроризма
в мире 20:11, 5 октября 2018
Чем опасны немецкие неонацисты
ФРГ накрывает волна ультраправого терроризма
в мире 19:44, 18 сентября 2018
В Германии главу контрразведки перевели в статс-секретари
в мире 11:33, 17 сентября 2018
Главу спецслужбы ФРГ увольняют за интервью
Лента новостей
происшествия 19:54
Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации
в мире 19:49
Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море
в мире 19:46
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
экономика 19:45
Литва объяснила снижение транзита газа в Калининград
в мире 19:41
Власти Бельгии отказались принять мигрантов
Другие новости
в мире 19:49
Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море
в мире 19:46
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
в мире 19:41
Власти Бельгии отказались принять мигрантов
в мире 19:31
ОЗХО развернула в Сирии миссию по химатаке в Алеппо
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top