Подозреваемому в убийстве Хиллига предъявлено обвинение

https://news.ru/storage/news/4cf88c489310f702883acb64b5d4304e/ae3cff64-8ec1-4f41-9c40-66a12e8ce4ff_850.jpg Jannis Grosse/Global Look Press

Прокуратура города Хемница предъявила обвинение сирийцу в непредумышленном убийстве 35-летнего гражданина Германии, которое было совершено в августе 2018 года. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.

Алау С., в частности, обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Даниэлю Хиллигу, которые привели к его смерти, а также в покушении на убийство Дмитрия М. и нанесении ему опасных телесных повреждений.

В сообщении прокуратуры говорится, что сириец действовал вместе с гражданином Ирака Фархадом Р. А. Будучи вооружёнными ножами, они вступили в перепалку с Даниэлем Х. и Дмитрием М.

В ходе неё сириец нанёс четыре ножевых ранения Даниэлю в область груди и одно в плечо, а также одно — в спину Дмитрию.

Гражданину Ирака удалось скрыться. Он до сих пор находится в международном розыске.

После новостей об убийстве в городе прошли митинги против миграционной политики властей, некоторые закончились столкновениями с полицией и задержаниями.

1 октября в Германии задержали участников неонацистского общества «Революция Хемниц». Они подозреваются в нападении на иностранцев, а также в планировании атак на инакомыслящих, писал News.ru.