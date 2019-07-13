https://static.news.ru/photo/768a8316-a60b-11e9-93b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vedat Xhymshiti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские правоохранительные органы установили личность подозреваемого в утечке документов из переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока.

Они полагают, что им известно, кто осуществил утечку. <...> Это был кто-то, у кого был доступ к архивным данным, — передаёт слова источника в британском правительстве газета The Sunday Times.

Как утверждают в британской службе разведки МИ-6, утечка произошла не из-за взлома.

Отмечается также, что скандал с утечкой затронул партию Brexit. Выяснилось, что председатель партии Ричард Тайс находится в отношениях с журналисткой Изабель Оукшотт, которая опубликовала статью с перепиской Дэррока. Сам Тайс утверждает, что не связан с утечкой.

Ким Даррок в секретных телеграммах для руководства МИДа называл главу Белого дома «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным». После этого источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. Однако Трамп отказался иметь какие-либо дела с послом Великобритании.

Как ранее писал News.ru, посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американского лидера Дональда Трампа.