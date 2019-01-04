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Подозрения на Эболу у шведского пациента не подтвердились

Global Look Press/dpa/Soeren Stache

в мире [ версия для печати ]

Молодой человек, находящийся на лечении в больнице города Энчёпинг Швеции, не болен лихорадкой Эбола. Ранее у врачей были соответствующие подозрения.

Молодой человек обратился в медицинское учреждение после рвоты и стула с кровью, передаёт РИА Новости сообщение больницы. Мужчину сразу же изолировали, начали наблюдение за сотрудниками, которые касались его, закрыли отделение скорой помощи. После получения отрицательных результатов анализов все эти меры предосторожности были отменены.

Пациент недавно вернулся из путешествия в Бурунди. Однако он не посещал места, в которых зафиксировано заражение этим вирусом.

Ранее News.ru сообщал, что пациента городской больницы Энчёпинга (Швеция) перевели в соседний город Уппсала. Теперь он содержится в инфекционной клинике с подозрением на лихорадку Эбола.


#эбола #Швеция
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