https://static.news.ru/photo/4d38287c-90e1-11e9-a1f8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thitinun Sampiphat/Global Look Press

«Двойник» американского киноактёра Джорджа Клуни задержан в таиландском курортном городе Паттайя. Правда, не настоящий, а его итальянская «подделка» — некто по имени Франческо Гальделли.

Мужчина прославился тем, что в течение нескольких лет продавал линию одежды. В этом ему достаточно успешно помогала супруга, её также задержала полиция, сообщает РИА Новости .

Ранее они уже занимались мошенничеством — продавали ненастоящие часы Rolex. Пара находилась в розыске Интерпола с 2013 года.

Ранее, как писал News.ru, Джордж Клуни признался, что опасается за жизнь своих детей. Страхи связаны с работой его супруги — адвоката Амали Клуни.