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Подарки передали детям из русско-сирийских семей

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Традиционное новогоднее представление с подарками устроила сирийским детям Русская община в Дамаске. Сладкие подарки более 200 детей прислали студенты Северо-Кавказского федерального университета.

Студенты провели акцию «Дарю Новый год» и собрали деньги для подарочных наборов. В Алеппо в русскоязычной общине состоялся праздничный спектакль, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что незаконные вооружённые формирования за прошедшие сутки совершили обстрелы 20 населённых пунктов в САР, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.


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