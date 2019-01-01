Подарки передали детям из русско-сирийских семей

Традиционное новогоднее представление с подарками устроила сирийским детям Русская община в Дамаске. Сладкие подарки более 200 детей прислали студенты Северо-Кавказского федерального университета.
Студенты провели акцию «Дарю Новый год» и собрали деньги для подарочных наборов. В Алеппо в русскоязычной общине состоялся праздничный спектакль, пишет ТАСС.
Ранее News.ru сообщал, что незаконные вооружённые формирования за прошедшие сутки совершили обстрелы 20 населённых пунктов в САР, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.