Подарки передали детям из русско-сирийских семей

https://news.ru/storage/news/46ade60f7f7d77b61f415e5132c37041/c0907260-b90e-407a-abac-982cd15992fc_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Традиционное новогоднее представление с подарками устроила сирийским детям Русская община в Дамаске. Сладкие подарки более 200 детей прислали студенты Северо-Кавказского федерального университета.

Студенты провели акцию «Дарю Новый год» и собрали деньги для подарочных наборов. В Алеппо в русскоязычной общине состоялся праздничный спектакль, пишет ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что незаконные вооружённые формирования за прошедшие сутки совершили обстрелы 20 населённых пунктов в САР, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.