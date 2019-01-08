Зоопарк в Таллине усыпил подаренного Россией медведя

https://news.ru/storage/news/af1393b38504240eccbe3f15c9877c26/0f63109a-85ba-4825-8bb4-fa6e980db3ab_850.jpg Russell Millner/Global Look Press

В Таллинском зоопарке усыпили 17-летнего белого медведя Норда. Животное серьёзно болело. Ветеринары пытались залечить рану на лапе, консультировались со специалистами из стран ЕС и США, но ничего не помогало.

«По мнению международных специалистов, раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а поэтому — и надежды на выздоровление животного. Они рекомендовали эвтаназию», — приводит слова директора Таллинского зоопарка Тийти Маран телеканал ERR.

Белый медведь родился 24 ноября 2001 года в Австрии. Позже он жил в Московском зоопарке, где его звали Кефирчиком за особую страсть к молочному напитку. В 2009 году московские специалисты подарили медведя коллегам в Эстонии.

Ранее News.ru писал, что в России запретили контактные зоопарки. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными».