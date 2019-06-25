https://static.news.ru/photo/87308046-9740-11e9-a7ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Igor Golovniov/Xinhua/Global Look Press

Украинский Институт социальных исследований им. Александра Ярёменко и центр «Социальный мониторинг» провели опрос, который показал, что 49,5% граждан готовы поддержать автономию Донбасса.

Исследование также показало, что 30,7% респондентов не намерены поддерживать независимость ДНР, а 19,8% украинцев затруднились с ответом.

В опросе участвовали три тысячи граждан Незалежной, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Как ранее писал News.ru, свыше 70% украинских граждан уверены, что глава страны Владимир Зеленский должен начать прямой диалог с Москвой, чтобы восстановить мир в Донбассе.