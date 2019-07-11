https://static.news.ru/photo/79e029a2-a3c8-11e9-b319-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

39% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Такие данные следуют из опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».

Дела на Украине идут в неправильном направлении, считают 39% респондентов, 35% полагают, что в правильном направлении, 26% не определились по этому вопросу, — указывается в заявлении на сайте организации.

Лучше всего политический курс страны оценивают жители Западной Украины, хуже всего — Восточной.

Опрос проводился с 6 по 10 июля 2019 года, в нём участвовали две тысячи человек.

Ранее News.ru писал, что почти 70% украинцев поддерживают идею вступления их государства в Европейский союз. Против выступают 13% населения и 18% не могут определиться со своей позицией.