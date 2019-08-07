Процесс давления на экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева логично подошёл к кульминации — штурму особняка и силовому захвату. Ещё после лишения политика неприкосновенности в конце июня сторонники Атамбаева якобы для строительства подвезли груду камней к его дому в селе Кой-Таш, но в итоге дело дошло до стрельбы. Силовой сценарий не смог предотвратить даже Кремль, где экс-главу республики в конце июля принимал российский президент.

7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии ворвался спецназ: сторонники Атамбаева пробовали отбиваться камнями, началась стрельба, есть раненые. По данным местного ресурса Kaktus.media, огнестрельные ранения получили пятеро, среди которых юрист Социал-демократической партии Киргизии Нурбек Касымбеков, бывший депутат Мээрбек Мискенбаев и журналистка 24.kg Аида Джумашова (получила ранение в ногу). В сторону Кой-Таша было направлено пять машин скорой помощи, указывает Akipress, но силовики самостоятельно оказали пострадавшим первую помощь, добавляет Kloop.kg. Атамбаев был задержан и вывезен спецназом в неизвестном направлении, указывает Kaktus.media.

Экс-глава государства с июня находился на осадном положении в своём доме в селе Кой-Таш. Жогорку кенеш (парламент) лишил его неприкосновенности, ему угрожал арест. Депутатская комиссия, которая рассматривала дело бывшего руководителя республики, обвиняла Атамбаева по девяти пунктам. Среди них — причастность к выдаче наградного оружия российским гражданам, членам некоторых организованных преступных группировок и к нелегальному приобретению земельного участка для дома в селе Кой-Таш (Чуйская область), противозаконному перепрофилированию земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытию реальных доходов, коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для неё.

24 июля экс-президент отправился в Россию: он до последнего не раскрывал, кто именно его туда пригласил, и с кем он намерен встречаться. По итогам переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин сказал, что Киргизия должна объединиться вокруг действующего главы государства, и порекомендовал Атамбаеву не провоцировать внутриполитические потрясения. Этот тезис российского лидера многие эксперты расценили как поддержку Москвой позиции нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Симптоматично, что в 2017 году Атамбаев сам передал власть своему ставленнику пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбаю Жээнбекову — в результате операции «Преемник». Сделать это было непросто, учитывая раскол элит, обострение отношений Киргизии и Казахстана, тогдашнюю войну компроматов и даже череду ЧП со смертельным исходом. Однако после того, как Жээнбеков занял пост главы государства, стало понятно: у него с Атамбаевым существуют серьёзные разногласия. Экс-президенту не понравились аресты и уголовные дела в отношении его бывших соратников. Но драйвером к силовому захвату послужило то, что бывший президент публично нарушил своё обещание отказаться от претензий на власть.

На протяжении 2018 года Атамбаев стал открыто демонстрировать намерение вернуться в политику. В конце концов, было объявлено, что он возглавит список Социал-демократической партии (СДПК) на парламентских выборах 2020 года. Это было расценено как шаг, направленный на политическое противодействие преемнику на уровне следующего состава парламента.

Почему же власти Киргизии, несмотря на попытки Москвы примирить бывшего президента республики и новое руководство, всё же пошли на силовую операцию? Причина, в первую очередь, в личных качествах Атамбаева, подчеркнул в разговоре с News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Когда экс-президент Киргизии приезжал в Москву, ему, по моей информации, было предложено остаться здесь в качестве частного лица, чтобы дать страстям улечься. Либо же, при его возвращении на родину, сторонам предлагалось взять паузу до сентября, чтобы ситуация нормализовалась и можно было подготовиться к избирательной кампании. Но Атамбаев — человек непредсказуемый, известный своим авантюрным складом, несдержанный ни в обещаниях, ни в словах. Он пошёл на эскалацию, начал собирать сторонников, грозить расколом страны на Север и Юг. Это не могло не вызвать соответствующей реакции властей страны. Юрий Солозобов директор по международным проектам Института национальной стратегии

Как напоминает эксперт, Атамбаеву были неоднократно сделаны предупреждения. Его лично посещали представители действующей власти, включая, например, заместителя министра внутренних дел республики. Но экс-президент предпочёл собирать вокруг себя «личную гвардию», превращая происходящее в войну полевых командиров.

Очень печально, что Киргизия превратилась в фактически провалившееся государство, в котором политики таким образом сводят счёты, вместо поиска решения на политической арене. Но самонадеянность Атамбаева и нацеленность его на конфронтацию неизбежно должны были принести такие плоды, — отмечает Юрий Солозобов.

Что касается России, то, по мнению эксперта, к силовым мерам Москва прибегать не будет. С другой стороны, не только РФ, но и другие государства-члены ОДКБ и ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы Киргизия оставалась надёжным звеном в союзнической цепи: в республике находятся российские базы, крупные таможенный и перевалочный пункт и т.д. Поэтому надо экстренно предпринять усилия по укреплению государственности в Киргизии и оказанию республике экономической поддержки. Важно, чтобы эта помощь не уходила в никуда, как при президенте Атамбаеве, напоминает Юрий Солозобов.