После массовых расстрелов в Техасе и Огайо бывший президент США Барак Обама впервые за долгое время выпустил официальное заявление, осудив националистов-радикалов и лидеров, которые их вдохновляют. Это одно из немногих публичных высказываний за последнее время. После сложения полномочий политик ушёл в тень. Этим недовольны его однопартийцы и американские либералы в целом: учитывая свою большую популярность, Обама мог бы делать больше, чтобы противостоять происходящему в стране. News.ru выяснил, чем занимается экс-президент на заслуженной пенсии.

Обама входит в число самых популярных президентов за всю историю США, некоторые даже помещают его в первую десятку. Кроме того, в отличие от своих коллег экс-президентов, он сравнительно молод. Тем более разочаровывающим для американских либералов был тот факт, что после сложения полномочий их неформальный лидер отошёл от политики.

Дональд Трамп с первого дня в Овальном кабинете начал громить наследие Обамы — реформы здравоохранения и миграции, международные договоры, соглашения по климату. Обама отвечал на это редко, делая заявления через соцсети, но никогда не называя имени своего соперника. Не сделал он этого и в высказывании о массовых расстрелах в Техасе, Огайо и Иллинойсе.

Мы должны открыто осудить риторику, исходящую от любого лидера, если она создаёт атмосферу страха и ненависти или нормализует расистские настроения, — написал Барак Обама на своей странице в Twitter. — Лидеров, которые демонизируют тех, кто выглядит не как мы, или считает, что другие люди, включая иммигрантов, угрожают нашему образу жизни, или относятся к другим людям как к неполноценным, или подразумевают, что Америка принадлежит только одной группе людей.

Несомненно, под «лидерами» Обама подразумевал Трампа. Но как рассказали New York Magazine друзья экс-главы государства, он не следит за каждым шагом нового обитателя Белого дома и избегает политических дискуссий. Конечно, совсем уклониться от участия в политике он не мог: как минимум надо было помочь собратьям-демократам на промежуточных выборах. Скорее всего, в предстоящей президентской кампании он станет влиятельным «суррогатом» — персоной, которая заменяет кандидата на митингах и других общественных мероприятиях, пока тот находится в другом штате. Любопытно, что Обама пока не выступил публично в поддержку своего бывшего вице-президента Джо Байдена, который борется за то, чтобы стать единым кандидатом от демократов.

По словам источников, Обама на пенсии целиком отдался двум инициативам: написанию мемуаров и созданию музея и библиотеки своего имени. Причём и то, и другое он делает не спеша.

Мало кто из бывших американских президентов последних лет упустил шанс заработать на воспоминаниях о своём времени в Белом доме. За откровения политиков издательства готовы платить неплохие деньги, ведь подобные труды обречены на то, чтобы стать бестселлерами. Известно, что первый чернокожий президент заключил контракт с издательством Penguin Random House на сумму $65 млн. Первая леди Мишель Обама уже выпустила мемуары под названием «Становление», а вот Барак со своей книгой запаздывает.

В прошлом году бывший спичрайтер Обамы Коди Кинан поделился с New York Magazine, что его экс-начальник «лучше всего работает под давлением». А раз сроки не горят, Обама взял в привычку приглашать в кабинет бывших сотрудников своей администрации, чтобы вспомнить о былых деньках. Всё в интересах будущей книги, разумеется.

Что же касается президентской библиотеки и музея, они должны расположиться в Чикаго, городе, где Обама учился, работал юристом и познакомился со своей будущей женой. Благотворительный фонд Obama Foundation был запущен ещё во времена его президентства. Сегодня он объединяет несколько инициатив: образовательную программу для чернокожих My Brother's Keeper Alliance, стипендию на обучение в Чикагском университете для молодых лидеров со всего мира и, собственно, будущий президентский центр с библиотекой и музеем.

Barack Obama/Global Look Press

Многомиллионные гонорары за мемуары — не единственный способ заработать для бывших глав государств. Обычно видные политики выступают с платными речами. Особенно активен в этом деле коллега Обамы Билл Клинтон, да и его супруга Хиллари после проигрыша Трампу без дела не сидит. По сообщениям СМИ, Барак Обама получает за свои речи по $300 тыс. от таких финансовых институтов, как Carlyle, Cantor Fitzgerald и Northern Trust. Большой популярностью также пользуются выступления политиков высшего ранга в университетах.

Не особенно нуждаясь в деньгах (помимо гонораров за публикации и речи, американские экс-президенты получают пенсию и оплаченный офис с помощниками), почти все бывшие хозяева Белого дома помогают нуждающимся, и Обама не исключение. Кроме фонда своего имени вместе с другими экс-президентами он запустил некоммерческую организацию One America Appeal для помощи жертвам ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария». К концу 2017 года фонду удалось собрать более $40 млн.

Кроме того, Барак с супругой основали кинокомпанию Higher Ground Productions и собираются снимать сериалы для стримингового сервиса Netflix.

Мы создали Higher Ground, чтобы освоить силу историй. Поэтому мы чрезвычайно вдохновлены этим проектом, — рассказывал репортёрам Барак Обама. — Затрагивая расовые и классовые вопросы, темы демократии, гражданских прав и многие другие, мы считаем, что каждый из этих проектов будет не просто развлекать, но просвещать, соединять и вдохновлять всех нас.

Сейчас у студии в разработке семь проектов, в том числе экранизация книги Майкла Льюиса «Пятый риск» про администрацию Трампа и биография борца за права чернокожих Фредерика Дугласа.