Новость о том, что президент США намерен признать антифашистское движение (так называемое антифа) террористическим, стала резонансной не только среди американской общественности, но и в других странах. Так, например, немецкие политики левого толка в очередной раз раскритиковали планы Дональда Трампа, а представители правого крыла — поддержали. Для Германии такое внимание к заявлению американского лидера вполне объяснимо: стране удалось справиться со своим нацистским прошлым, однако всё ещё имеются и те, кто хотел бы к нему вернуться. Разумеется, с неонацистами в ФРГ борется и движение антифа, что, впрочем, не всегда встречает поддержку властей.

Современное антифашистское движение (antifa, сокращение от названия появившейся после войны в ФРГ организации «Антифашистское действие» ) — фрагментированно и не имеет единой организационной структуры. Тем не менее, идеологические его основы, — левые или крайне левые воззрения, борьба с любыми проявлениями фашизма, неонацизма, ксенофобии, расизма и т.д. — общие для всех, кто относит себя к антифа. А в их числе и политики, и известные музыканты, и просто активисты, предпочитающие переносить борьбу с противниками на улицы. Именно последняя категория вызывает крайнее недовольство у президента США Дональда Трампа.

Размышляю над тем, чтобы признать ANTIFA — этих трусливых, радикальных левых психов, которые только и устраивают драки и бьют людей по головам бейсбольными битами, — главной террористической организацией (такой же, как MS-13 и другие). Это существенно облегчило бы работу полиции! — написал американский лидер в своём микроблоге.

В Германии слова Трампа спровоцировали весьма острую реакцию. В сети Twitter несколько дней набирает популярность хэштег #IchbinAntifa («Я – антифа»), а политики левого крыла критикуют президента США. Так, например, сопредседатель немецкой «Левой партии» Бернд Риксингер написал:

Я — антифа всегда и каждый раз. Немецкая история заставляет нас противостоять расизму и фашизму. На улице и в парламенте.

Дональд Трамп Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конечно же, у заявления американского президента нашлись в ФРГ и сочувствующие. Например, члены партии «Альтернатива для Германии» (АДГ), которую обычно называют правой, но многие в то же время считают — и не без оснований, — откровенно нацистской. Мотивация у АДГ и Трампа схожая, ведь для них антифашисты являются непосредственными идеологическими врагами, а борьба с антифа — лёгким способом произвести впечатление радикальную часть своего электората.

Подключились к флешмобу «Я — антифа» также властные структуры. Гамбургская полиция на своей странице отметила, что действия антифашистов часто носят насильственный характер, а это неприемлемо:

Насилие как средство политической дискуссии должно подвергаться остракизму и преследованию.

Действительно, главная претензия немецких властей к антифашистам именно в том, что противостояние последних с неонацистами происходит, как правило, вне правого поля, выражаясь в нападениях, поджогах помещений, автомобилей и т.д. Правые политики регулярно пытаются использовать этот фактор в своей риторике, чтобы добиться усиления официального давления на антифа-активистов. Однако, в целом настроения в немецком обществе, разумеется, антифашистские, напомнил в разговоре с News.ru научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН Александр Кокеев. С одной стороны, немецкие власти не запрещают деятельность партий, рассматриваемых многими как неонацистские, полагая, что запрет лишь спровоцирует некие симпатии к таким политическим силам. С другой — их действия и заявления строго контролируются, проводится достаточно жёсткая политика в отношении нацисткой символики и т.д.