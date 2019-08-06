После прекращения действия российского-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности международное сообщество с новой силой заговорило о необходимости нового соглашения. Выдвигаются различные инициативы и форматы диалога, однако мировые и российские эксперты скептически оценивают шансы «нового ДРСМД». Наиболее вероятный сценарий — отсутствие какого-либо договора, ограничивающего ядерные вооружения России и США.

Глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо выступила с призывом к России и США инициировать многосторонние переговоры с ядерными странами. По её мнению, такой диалог может пройти под эгидой ООН, а его главная цель — заменить ДРСМД, который прекратил своё действие 2 августа.

Мы призываем США и Российскую Федерацию вступить в конструктивный двусторонний диалог в целях восстановления доверия и начать переговоры с другими ядерными государствами о возможном многостороннем соглашении по этой категории оружия, которое обсуждалось бы под эгидой ООН, — говорится в заявлении Луазо.

Идея заключения многостороннего договора взамен ДРСМД уже озвучивалась другими политиками. Так, глава МИД Японии Таро Коно предлагал пятистороннее соглашение между Россией, США, Китаем, Францией и Великобританией. Такая конфигурация отвечает заявленным интересам двух главных ядерных держав: американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил о своём желании вовлечь Китай в новое соглашение, а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью от 6 августа обозначил интерес Москвы включить в соглашение Францию и Великобританию. Правда, он отметил, что Вашингтон этой идеи не одобряет.

Натали Луазо Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помимо пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН ядерным оружием также обладают Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Они не придерживаются буквы Договора о нераспространении ядерного оружия: первая «тройка» стран не подписала соглашение, а КНДР отозвала свою подпись. Поэтому никто из перечисленных государств не имеет статуса официальной ядерной державы. В сравнении с другими членами ядерного клуба непризнанные страны имеют значительно меньшие арсеналы.

В предложении главы комитета Европарламента по многосторонним переговорам не уточняется, о каких ядерных странах идёт речь, возможно, предложение включает и привлечение к новому договору всех девяти обладателей оружия массового поражения. Но даже в таком случае потенциальное соглашение не будет учитывать страны, которые не являются ядерными, но имеют на своей территории арсеналы других стран. В их число входят такие союзники США, как Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Турция. Предположительно, ядерное оружие может находиться в распоряжении Японии и Южной Кореи.

Вне всякого сомнения, к заключению договора должны привлекаться все государства, которые обладают ядерным оружием независимо от того, признаны ли они ядерными официально: Китай невозможно привлечь без Индии, а Индию без Пакистана, отметил News.ru заместитель директора Института США и Канады РАН, бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв.

Совет Безопасности ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Потенциальное многостороннее соглашение затрагивает в первую очередь ядерные страны, поскольку прекративший действие ДРСМД ограничивал производство и развертывание ракет средней и меньшей дальности в обычном и ядерном оснащении. Единственным договором, регулирующим ограничение стратегических вооружений (включая ядерные) России и США, остаётся СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году. На данный момент США не проявляют заинтересованности в продлении договора.

Складывается критическая ситуация: в ближайшей перспективе у нас может не быть ни одного действующего договора по ядерным вооружениям между Россией и США. Если бы стороны продлили СНВ-3 до 2026 года, то они получили бы временной зазор для выработки новых подходов к многостороннему режиму. Павел Золотарёв заместитель директора Института США и Канады РАН, бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке

По его словам, для реализации идеи о многостороннем соглашении Москве и Вашингтону необходимо пересмотреть подход к вопросу стратегической стабильности. Со времён Советского Союза стороны обеспечивали свою безопасность за счёт поддержания стратегических наступательных сил в готовности к взаимному ядерному уничтожению. Без изменения этой концепции начало многосторонних переговоров невозможно, считает эксперт.

Опрошенные News.ru иностранные эксперты также выражают скептицизм в отношении заключения многостороннего соглашения. Главным препятствием на пути к «новому ДРСМД» они называют позицию Китая. Так, основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института Уильям Поттер считает, что «на практике здесь нет единой возможности для реализации идеи многостороннего соглашения». Эксперт в интервью News.ru ссылается на позицию Китая об отказе участвовать в любых многосторонних соглашениях, которые могут заменить ДРСМД.

ДРСМД — двусторонний договор, заключённый между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов. Китайская сторона не согласна с этим, — констатировала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как поясняла News.ru советник США по России при Билле Клинтоне и Джордже Буше, директор центра Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджела Стент, многостороннее соглашение — вопрос будущего, но не настоящего.