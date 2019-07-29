Победитель национальной лотереи Lotto Max в Канаде на протяжении девяти месяцев не является за своим выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн).
Розыгрыш состоялся ещё в октябре 2018 года. По словам организаторов лотереи, у победителя есть ещё три месяца, чтобы забрать свой приз. Если он не уложится в этот срок, выигрыш будет аннулирован, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что в США был продан счастливый билет лотереи Mega Millions. Сумма выигрыша по нему может составить более полумиллиарда долларов.