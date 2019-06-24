https://static.news.ru/photo/244ad662-9690-11e9-87f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В авиакомпании «Победа» сообщили, что билеты в Грузию, действительные начиная от 8 июля и позднее, аннулируются. Денежные средства будут возвращены на карту.

22 июня в Минтрансе заявили о намерении запретить грузинским авиакомпаниям летать в РФ. Днём ранее вышел указ российского президента Владимира Путина о запрете отечественным компаниям осуществлять рейсы в Грузию.

Для удобства клиентов полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, которой оплачивалось бронирование. Срок поступления денежных средств зависит от условия банка держателя карты, — рассказал представитель «Победы».

Рейсы в Грузию по 7 июля выполняются по расписанию, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, авиакомпания «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Грузию и обратно с 8 июля. В пресс-службе компании отметили, что граждане смогут обменять билеты на более раннюю дату либо вернуть их стоимость, расторгнув договор о перевозке.