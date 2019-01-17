Вотум доверия добавит Мэй головной боли

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Как премьер-министр Британии добивается от политиков ясности

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, похоже, пока рано списывать со счетов. Её правительство преодолело вотум недоверия в парламенте, который был вынесен лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином после отказа Вестминстера одобрить соглашение с ЕС. Теперь премьеру придется думать над тем, как уговорить парламентариев одобрить сделку, уже согласованную в 2018 году с Брюсселем. Дедлайн совсем близко — в конце марта.

Голосование в Палате общин, нижней палате парламента, показало: 325 законодателей поддерживают кабмин. Против выступают 306 депутатов. В первых комментариях после голосования по вотуму недоверия Мэй рассказала о предстоящих планах.

«Нам необходимо конструктивно работать вместе над тем, чтобы изложить то, чего хочет парламент, — сказала премьер. — В связи с этим я приглашаю членов парламента из всех партий объединить усилия для продвижения вперед».

Мэй особо отметила, что сейчас пришло время оставить местечковые интересы. По её словам, подавляющее большинство людей в Британии считают необходимым, чтобы сделка с ЕС была реализована, несмотря на то, что Вестминстер сейчас отвергает соглашение.

«Сделка с ЕС, над заключением которой я работала, была отвергнута парламентариями с большой разницей в числе голосов. Я считаю своим долгом выполнить распоряжение британского народа о том, чтобы покинуть ЕС. И я намерена это сделать», — подчеркнула Мэй.

Причиной того, что в парламенте был инициирован вотум недоверия действующему правительству, стало несогласие Палаты общин со сделкой, заключенной с Брюсселем относительно условий «развода» Британии с европейским объединением. Результаты голосования стали исторически провальными: с перевесом в 230 голосов (432 «против» и 202 «за») парламентарии отвергли документ, и это поставило под вопрос упорядоченный выход из состава ЕС. Накануне голосования Корбин заявил: демарш Палаты общин означает, что кабмин не способен получить поддержку своего главного плана, а поэтому «должен поступить правильно и уйти в отставку». Мэй в ответ на это заметила, что подобный сценарий не отвечает национальным интересам. Ни одна партия не имеет гарантий, что может добиться большинства, обратил внимание премьер. В этих условиях переговоры по Brexit рискуют остаться в тупике. Теперь Мэй и её правительство должны определиться со своими дальнейшими планами и уже 21 января представить парламенту «план Б» по Brexit.

Как анонсировала сама Мэй, с 17 января в Британии будут проводиться встречи высокопоставленных членов правительства с «максимально широким кругом» политических сил. В их числе — Демократическая юнионистская партия (ДЮП), с которой тори заключили альянс сразу после последних всеобщих выборов.

Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Я разочарована тем, что лидер Лейбористской партии пока не принял решения об участии, но наша дверь открыта», — заявила Тереза Мэй.

Долгом всех политических сил Соединённого Королевства теперь, по её словам, является достижение компромисса в реализации итогов референдума о выходе из ЕС (2016 год). Представитель правительства на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что кабмин не намерен отказываться от такого сценария «развода» с европейским сообществом, при котором договоренностей с Брюсселем не удастся добиться. «Мы хотим заключить сделку, но также полны решимости осуществить волю британской общественности, а именно - покинуть ЕС 29 марта этого года», — цитирует агентство слова неназванного представителя правительства Терезы Мэй.

Если Мэй не удастся согласовать с парламентариями «удобоваримый» вариант сделки с Евросоюзом, то тогда, вероятно, стоит ожидать неконтролируемого «развода» между ЕС и Великобританией — так называемого «жесткого» варианта Brexit. Это влечёт за собой тяжелые экономические последствия для Лондона. Правда, аналитики утверждают, что ЕС может пойти навстречу запутавшейся в своих намерениях Британии и продлить дедлайн. Впрочем, ожидать от Брюсселя переговоров по какому-то концептуально новому соглашению не стоит: официальные лица ЕС дали понять сразу после голосования в Палате общин по сделке, что они не будут начинать процесс обсуждения какого-то принципиально иного текста. Готовность Брюсселя обговаривать правки, которые пытаются протолкнуть некоторые британские парламентарии к уже согласованному в 2018 года тексту соглашения, пока под вопросом. По словам экспертов, пока что остаётся шанс на достижение понимания. Единственным камнем преткновения, похоже, является готовность британских партий договариваться и оставить позади свои личные интересы.