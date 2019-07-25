https://static.news.ru/photo/87f817cc-af15-11e9-8536-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/gp.gov.ua

Украинской полицией возбуждено уголовное дело по факту попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Инцидент произошёл у здания Государственного бюро расследований, когда Порошенко выходил после допроса по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной, — гласит сообщение.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство». По данным полиции, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Ранее News.ru писал о том, что российский боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев признался, что именно он прыгнул на капот машины пятого президента Украины Петра Порошенко у здания Госбюро расследований.