Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018 года в британском городе Солсбери, связывался с родственниками в России. Об этом проинформировала его племянница Виктория.
Он звонил 26 июня, просто я не хотела предавать это событие огласке, — цитирует Викторию Скрипаль РИА Новости.
По её словам, 20 и 23 июня Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отмечали дни рождения.
Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию. Он уверен, что его отравили Петров и Боширов, — пояснила Виктория Скрипаль.
Как писал News.ru, ранее Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.