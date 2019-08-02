https://static.news.ru/photo/d6bdef1c-b55a-11e9-96d8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Скрипаль Фото: wsbuzz.com/Global Look Press

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018 года в британском городе Солсбери, связывался с родственниками в России. Об этом проинформировала его племянница Виктория.

Он звонил 26 июня, просто я не хотела предавать это событие огласке, — цитирует Викторию Скрипаль РИА Новости .

По её словам, 20 и 23 июня Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отмечали дни рождения.

Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию. Он уверен, что его отравили Петров и Боширов, — пояснила Виктория Скрипаль.

Как писал News.ru, ранее Белый дом обнародовал указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ноябре 2018 года полиция Британии опубликовала видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении Скрипалей. На роликах запечатлены двое мужчин, напоминающих предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, по другой версии — Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.

Позднее журналисты обнаружили третьего предполагаемого отравителя — генерал-майора ГРУ Дениса Сергеева, который прилетел в Лондон под именем Сергея Федотова. О нём стало известно в феврале.