Платья королевы возвращают Иорданию в «арабскую весну»

https://news.ru/storage/news/f0a403c4e0cd9295ad6f5cc60fc9bb12/11076d3f-4914-4005-88eb-6417b92109f4_850.jpg Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Королева Иордании Рания

Супругу Абдаллы II раскритиковали за гардероб

Наряды иорданской королевы Рании продолжают оставаться серьёзным раздражителем для жителей Хашимитского Королевства. С учётом того, что супруга монарха, в отличие от него самого, не защищена от общественной критики соответствующим законом, она становится лёгкой добычей для тех, кто хочет покритиковать действующую власть, но боится быть привлечённым к уголовной ответственности. Недавний случай, когда блогеры обнаружили реальную стоимость гардероба Рании, не стал исключением. Правда, конфликт, похоже, всё-таки удалось замять.

Королева Иордании Рания подверглась критике за наряды, которые предстали вниманию публики ещё в 2017 году. По данным блога UFO No More, предметы гардероба два года назад обходились супруге короля Абдаллы II в $481 тыс. Сравнительный анализ, который провели авторы блога, свидетельствует, что представительницы королевских семей в других странах тратят на свою одежду существенно меньше. Так, Рания опередила 11 королевских особ, заняв среди них первое место по дороговизне гардероба. Королеве пришлось оправдываться. В сообщении её канцелярии говорится, что информация о стоимости одежды не имеет реальной основы.

«Подавляющее большинство нарядов Её Величества либо взяты у модных домов, которые предложили их в качестве подарков, либо куплены по сниженным льготным ценам, а блоги полагаются исключительно на рыночную стоимость одежды», — объяснили ситуацию официальные представители Рании.

Авторы UFO No More, похоже, приняли во внимание разъяснения, так как исключили имя Рании из своего материала с подсчётами.

«После обсуждений с Королевским Хашимитским судом и управлением Её Величества королевы Рании мы исключили Её Величество из нашего рейтинга и убрали с веб-сайта», — говорится в заявлении блогеров.

Впрочем, тех, кто опубликовал материал о стоимости нарядов королевы, вряд ли можно было бы привлечь к ответственности серьёзно. Согласно иорданскому законодательству, критика короля Абдаллы запрещена, она наказывается тюремным заключением, в то время как королева не защищена аналогичным образом. Поэтому она становится лёгкой мишенью, когда среднестатистический иорданец хочет покритиковать политику правящего дома, но не осмеливается говорить прямо. Как замечают аналитики, нападки на королеву — в основном дело рук выходцев с Восточного берега. Global Look Press

Королева подвергалась критике за свою любовь к роскошной жизни многократно. Подобные атаки были особенно заметны на фоне событий «арабской весны». Тогда 36 племенных лидеров выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, отмечалось, что королева хочет только усилить свою власть и служить своим интересам против воли народа. Сравнивая Ранию с супругой свергнутого президента Туниса, авторы письма также подвергли осуждению жену иорданского монарха за коррупцию. Впрочем, тогда Иордания находилась в состоянии турбулентности, как и весь арабский мир: протесты в королевстве были вызваны сокращением субсидий на газ. Это были самые масштабные беспорядки в стране с тех пор, как Абдалла II занял трон в 1999 году. Именно тогда иорданские протестующие впервые призвали к смене режима.

Опасность критики королевы сейчас заключается в том, что Иордания сохраняет протестный потенциал. Манифестации в Хашимитском Королевстве начались ещё 30 мая 2018 года с волнений в Аммане и других иорданских городах. Главной причиной стало недовольство ростом цен и налоговыми реформами. Кабинет Хани аль-Мульки намеревался повысить подоходный налог до 40% для предпринимателей и как минимум на 5% для физических лиц, в соответствии с советами Международного валютного фонда. Объясняя причины таких мер, король Абдалла заявил, что экономика страны оказалась в бедственном положении из-за роста цен на нефть, заморозки поставок в страну газа из Египта и закрытия границ с Сирией и Ираком по причине наплыва потенциальных террористов. Но недовольство народа привело к отставке кабинета министров. После прихода к власти новый премьер-министр страны Омар Раззаз был вынужден отозвать из парламента законопроект о подоходном налоге. Летом 2018 год иорданские профсоюзы решили приостановить проведение всеобщей забастовки в королевстве. Тем не менее ситуация в Иордании по-прежнему опасна, особенно для правящей династии.