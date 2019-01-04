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Пластиковые пакеты стали невостребованными в Турции

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пластиковые пакеты стали невостребованными после того, как на них ввели плату в Турции. От использования пакетов отказались 70% магазинов уже в первые дни января.

Плата за пластиковые пакеты была введена с 1 января в связи с принятием закона о борьбе с пластиковыми отходами. С этого момента магазины обязаны взимать примерно по 0,05 цента за каждый пакет, сообщает Hurriyet.

Магазинам также разрешили устанавливать более высокую плату за пакеты, но в этом случае они обязаны делиться прибылью с государством.

По показателям экологической эффективности Турция занимает 108-е место в списке из 180 стран. За год каждый житель страны расходует примерно по 440 пластиковых пакетов.

Сейчас жители страны приходят за покупками со своими сумками и коробками, хотя раньше брали в магазинах по три-четыре пакета. Европейцы же используют от 15 до 25 пакетов в год.

Ранее News.ru сообщал, что власти Молдавии с 1 января запретили использование и продажу полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры республики.


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