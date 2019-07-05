https://static.news.ru/photo/b5a93a1c-9f01-11e9-94c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Global Look Press

Заявление о планах Украины в Арктике является пустой болтовнёй украинских дипломатов. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, комментируя слова посла Украины Вячеслава Яцюка.

Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины... Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике — это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии, — заявил он в беседе с RT .

По его словам, такой сценарий теоретически возможен, но только при условии, что Украина будет партнёром России.

Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил о намерении страны стать арктическим игроком. Заявление было сделано во время его визита на архипелаг Шпицберген. По словам посла, одной из основных целей его приезда было подтверждение намерений двух стран активизировать сотрудничество по арктическим вопросам, писал News.ru.