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Планы по захвату храмов опровергли на Украине

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава украинской «новой церкви» Епифаний заявил об отсутствии планов по захвату храмов канонической УПЦ после создания так называемой Православной церкви Украины.

По его словам, частью «единой церкви» станут лишь те приходы, которые сами изъявили такое желание.

«Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность», — подчеркнул он.

При этом Епифаний отметил, что количество храмов УПЦ, которые хотят присоединиться к ПЦУ, достаточно большое, передаёт ICTV.

Ранее News.ru писал, что Госдепартамент США приветствует создание новой украинской православной церкви, а также назначение её предстоятелем митрополита Епифания. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев, которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться».


#украина #церковь #упц
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