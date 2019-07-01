https://static.news.ru/photo/01afd012-9c21-11e9-b094-fa163e074e61_1024.jpg Антониу Гутерриш Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоился планами Ирана увеличить запасы низкообогащённого урана свыше 300 кг, заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

По мнению сотрудника ООН, подобные действия Тегерана не помогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишет ТАСС . Кроме того, уверен Дюжаррик, политика Ирана не обеспечит рост экономики страны.

Ранее News.ru сообщал, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил появление у Ирана ядерного оружия, если США продолжит давление на Тегеран.