План ухода США из Сирии обещает сюрпризы для России

https://news.ru/storage/news/ba91257306af471d0f148683ca9ed58d/e13be175-6f44-45a4-ac4a-c7f57cb6b63d_850.jpg The U.S. Army/flickr.com

Военную базу в ат-Танфе Америка хочет оставить за собой

Американское руководство всерьёз задумалось о целесообразности полного вывода своего военного контингента из Сирии. В Вашингтоне допускают такой вариант «исхода» из Арабской Республики, при котором важная военная база ат-Танф с зоной безопасности вокруг будет сохранена. Именно на демонтаже этого объекта неоднократно настаивало российское руководство. Правда, в США больше думают не о требованиях РФ, а о том, как не отдать северо-восток Сирии на откуп своему главному противнику — Ирану.

Противодействие иранской военной политике, на котором в последнее время концентрируются США, принимает противоречивые формы. Несмотря на решение хозяина Белого дома вывести контингент с сирийской территории, в администрации обсуждают разные сценарии, которые бы не позволили Ирану укрепиться в стране и провести коридор к Средиземному морю — то, чего так опасается Израиль. Как сообщают источники издания Foreign Policy, в Вашингтоне обсуждают сохранение в своих руках военной базы в ат-Танфе — на границе Сирии и Иордании. Пункт был создан специально для того, чтобы оказать помощь местным силам в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ). Впрочем, теперь, когда Трамп говорит о полном уходе из Арабской Республики, встаёт вопрос, что делать с базой. Сейчас, как говорят информированные источники, США допускают, что военные советники останутся в ат-Танфе для того, чтобы отвечать на вызовы.

Главной опасностью, конечно, является такое развитие событий, при котором Иран проложит маршрут через Ирак в Сирию.

«Ат-Танф — это критически важный элемент в попытках предотвратить формирование «на земле» иранской линии коммуникаций, которая бы шла через Ирак, Сирию к южному Ливану для помощи ливанской «Хезболле», — цитирует Foreign Policy одного из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона.

Согласно нынешнему плану вывода войск, более 200 американских военнослужащих, которые консультировали местных бойцов оппозиции в ат-Танфе, будут последними, кто покинет страну. Но, учитывая стратегическое значение гарнизона, источники сообщили, что власти США рассматривают план по сохранению там хотя бы части сил. Значение имеет не только расположение самого ат-Танфа, но и 55-километровая зона отчуждения, расположенная вокруг гарнизона. Она даёт право войскам США прибегать к самообороне для нанесения удара по силам, которые рискнут пройти через этот район, уточняет один из источников, знакомый с ситуацией. European Parliament/flcikr.com

Российская сторона настаивает на полном уходе американских сил из ат-Танфа. Так, выступая на пресс-конференции 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что американцы незаконно создали зону отчуждения, в пределах которой находится лагерь беженцев Рукбан.

«Туда невозможно доставлять гуманитарную помощь, потому что в этом американском анклаве хозяйничают бандиты, — сказал шеф российской дипломатии. — Они просто забирают гумпомощь и говорят, что раздадут сами. Как они её раздают, никто не знает. При поддержке сирийского правительства состоялся один конвой. Сейчас нас опять пытаются уговорить, чтобы мы вместе с Дамаском сформировали второй».

Пока не будет гарантии, что гуманитарные товары попадут в руки беженцев, ни о каких договоренностях не может быть и речи, заявил министр. Сами американцы, как полагает Лавров, снабжают своих военных в этом анклаве через территорию Иордании. «Значит, маршрут доставки товаров есть», — выразил уверенность министр.

Москва неоднократно упрекала Вашингтон в том, что якобы через ат-Танф в Сирию проникают боевики ИГ, а та оппозиция, которая патрулирует район, сформирована из сторонников радикалов. Американцы это категорически опровергают и указывают на несколько моментов: они помогают представителям местных племён, в частности выходцам из провинции Дейр эз-Зор, которые раньше воевали с террористами ИГ, но были ими разбиты, объект ат-Танф развёрнут возле иорданской границы, а с террористами плохо борются проиранские формирования, сосредоточенные недалеко от 55-километровой зоны деконфликтации и возле границы с Ираком. По мнению американцев и оппозиции, Дамаск при помощи Москвы хотел бы взять под контроль район если не силой (проиранские отряды неоднократно подвергались авиударам ВВС США при приближении к ат-Танфу), то «мягким» способом — через доставку в лагерь Рукбан гумпомощи лояльными Асаду организациями и подкуп местных старейшин.

Впрочем, по мнению источников в Белом доме, дальнейшее пребывание американского контингента в ат-Танфе поднимает правовые вопросы. Не исключено, что для того, чтобы легализовать дальнейшее присутствие в Сирии администрация Дональда Трампа будет размыто использовать акт, принятый на фоне терактов в 2001 году. Он позволит оправдать сохранение контингента через необходимость вести борьбу с негосударственными вооружёнными формированиями. А логистическая цель, которой служит ат-Танф, — позволит Соединённым Штатам «отслеживать и пресекать поток ополченцев, которые поддерживаются Ираном», говорит источник в администрации президента США. Однако второй потенциальной проблемой является то, что пребывание в аль-Танфе противоречит первоначальным словам президента США о полном выводе войск. А обещания нужно выполнять или, по крайней мере, грамотно и вовремя корректировать.