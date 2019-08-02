https://static.news.ru/photo/b41d59a8-b563-11e9-ad8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

План Вашингтона по восстановлению Венесуэлы в случае ухода президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в отставку в ближайшее время представит министр торговли США Уилбур Росс. Это произойдёт 6 августа на конференции в столице Перу.

Министр торговли США Уилбур Росс в общих чертах расскажет о планах Вашингтона по восстановлению Венесуэлы в случае ухода президента Николаса Мадуро на конференции в Лиме на следующей неделе, — цитирует Reuters слова источника в Белом доме.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос о введении блокады или карантина против Венесуэлы.

Кроме этого, Вашингтон ввёл санкции против командующих полицейским спецназом и военной контрразведкой Венесуэлы. США сочли, что они причастны к нарушениям прав человека.